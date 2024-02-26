Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил видеообращение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова. Последний в своем ролике, размещенном в соцсетях, рассказал о некоторых новых сюрпризах и сказал, что мирному населению не стоит пользоваться Крымским мостом. Шеремет, в свою очередь, обвинил Буданова в нацизме.

- Подобные угрозы Буданова - форменный нацизм, - сказал политик. - Мы неоднократно их слышали, но хочу напомнить, что судьба террористов всегда печальна, ведь их даже в плен стараются не брать, поэтому век их недолог.

Напомним, что на референдуме о присоединении полуострова к России 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России.