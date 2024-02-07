Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал истерикой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля. Политик высказался по поводу украинской принадлежности Крыма, добавив, что его шокируют иные варианты.
- Возвращение Крыма в Россию в 2014 году стало мощным толчком для глобальных изменений не только в Европе, но и во всем мире, - подчеркнул Смирнов в своем диалоге со СМИ. - Безусловно, этот необратимый процесс европейские и англосакские бонзы воспринимают с ужасом и истерикой.
Кроме того, Смирнов считает, что страны ЕС только сейчас начинают понимать, чьими руками сотворен хаос и беспредел, свойственный нынешнему киевскому режиму.
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