Глава парламента полуострова, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов сообщил, что передача Крыма УССР была практически незаконной. В процессе, совершенном в 1954 году, был совершен ряд нарушений, которые политик называет рекордными.
- Не знаю, что мешало всю эту процедуру оформить по закону, - говорит Константинов. - С другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, не было бы оснований для подачи обращения в суд.
Обращение об отмене указа Советской власти о передаче Крыма началось еще в июне 2023 года. Такие доказательства особенно важны с исторической и моральной точки зрения.
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