Боснийский футболист Бранислав Крунич рассказал о своих впечатлениях после отъезда из России. По его словам, он пропитался российским духом и теперь не может жить полноценно вдали от страны, пишет издание Metaratings.

- Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские, - сообщил футболист в своем интервью. - Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России.

Ранее иностранный спортсмен выступал за томскую команду «Томь» и «Москва».