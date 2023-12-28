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Боснийский футболист Крунич: «Я стал русским человеком»
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:54

Боснийский футболист Крунич: «Я стал русским человеком»

Боснийский футболист Бранислав Крунич рассказал о своих впечатлениях после отъезда из России. По его словам, он пропитался российским духом и теперь не может жить полноценно вдали от страны, пишет издание Metaratings.

- Когда я приехал обратно в Боснию, я понял, что мои менталитет и характер уже не боснийские, а русские, - сообщил футболист в своем интервью. - Я стал русским человеком. В Боснии я не могу жить полноценно, в отличие от России.

Ранее иностранный спортсмен выступал за томскую команду «Томь» и «Москва».

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