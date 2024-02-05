Города в США, где условия для жизни людей по таким параметрам как рост цен, ухудшение инфраструктуры и дефицит товаров первой необходимости, будут сильно терять в численности в ближайшее время, сообщает CBS News. Этот кризис больше всего коснется среднего запада, в 43-х процентов городов это будет наблюдаться больше всего. Ключевой причиной процесса потеря численности станет снижение доходов. Онлайн-журнал Nature Cities, проводил эти исследования, чтобы выяснить влияние распределения народонаселения на климат, доступ к чистойводе, электроснабжение и транспортную доступность.
Биологи из Швеции и США выявили распространенную причину развития аутоиммунных болезней у женщин
Связь между развитием ряда аутоиммунных заболеваний и активностью гена Xist была выявлена. Этот ген ответственен за блокировку одной из двух женских Х-хромосом в клетках.
Google успешно решила проблему критической ошибки хранения данных в смартфонах Pixel
Эта проблема вызывала сбои в работе приложений, проблемы с доступом к данным во внутренней памяти, а также нестабильную работу хранилища. Компания предоставила временное исправление, доступное пользователям для применения без потери данных, при условии активации отладки по USB и последующем отключении режима разработчика.
Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.
Telegram выпустил крупное обновление с десятью нововведениями
Обновление включает улучшения в разделе "Избранное", предоставляя пользователям различные способы взаимодействия, такие как просмотр отдельных чатов, групп и каналов, разметку сообщений тегами и удобный доступ к сохраненным сообщениям.