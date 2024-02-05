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Города в США скоро сильно потеряют в численности
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 5:35

Города в США скоро сильно потеряют в численности

Города в США, где условия для жизни людей по таким параметрам как рост цен, ухудшение инфраструктуры и дефицит товаров первой необходимости, будут сильно терять в численности в ближайшее время, сообщает CBS News. Этот кризис больше всего коснется среднего запада, в 43-х процентов городов это будет наблюдаться больше всего. Ключевой причиной процесса потеря численности станет снижение доходов. Онлайн-журнал Nature Cities, проводил эти исследования, чтобы выяснить влияние распределения народонаселения на климат, доступ к чистойводе, электроснабжение и транспортную доступность.

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