Владимиру Путину доложили о первых результатах выборов президента в стране, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. "Ну а как вы думаете? Утаили что ли?" — сказал пресс-секретарь.
Зампред ЦИК Николай Булаев, что общая явка на выборах президента России по всей стране составила 74,22%. Это рекордный показатель.
Из тех, кто выбрал для себя виртуальное волеизъявление — через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), свой выбор сделали 94% избирателей. По оценке главы Минцифры Максута Шадаева, электронная инфраструктура ДЭГ свою задачу выполнила.
Вице-спикер парламента Сербии сказал о большом внимании к выборам в России
Йован Янич: "Сербия сквозь века сохраняет близкие отношения с Россией, и ей важно, чтобы Россия развивалась в мире и боролась за идеалы, за которые она определилась".
Сколько россиян на Олимпийских играх-2024 сможет принять участие сообщил МОК
Возможно, что некоторые из предполагаемых к участию спортсменов и сами откажутся от игры на таких условиях.
Hyundai Creta возвращается в российские автосалоны
Возвращение легендарного кроссовера Hyundai Creta на российский рынок под новым названием Solaris HC стало значительным событием для автолюбителей.
Новое исследование: физкультура помогает мозгу работать быстрее
Международная группа ученых из Японии и США представила результаты исследования, опубликованного в научном издании The Journal of Physiology (JOP), которые раскрывают механизм, почему физические тренировки улучшают умственные способности.