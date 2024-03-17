Владимиру Путину доложили о первых результатах выборов президента в стране, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. "Ну а как вы думаете? Утаили что ли?" — сказал пресс-секретарь.

Зампред ЦИК Николай Булаев, что общая явка на выборах президента России по всей стране составила 74,22%. Это рекордный показатель.

Из тех, кто выбрал для себя виртуальное волеизъявление — через дистанционное электронное голосование (ДЭГ), свой выбор сделали 94% избирателей. По оценке главы Минцифры Максута Шадаева, электронная инфраструктура ДЭГ свою задачу выполнила.