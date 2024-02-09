После сегодняшнего интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером, которое уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз, многие западные СМИ захотели повторить успех журналиста Такера Карлсона.
"За эти дни Кремль получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным от ведущих мировых медиа. Все заявки будут иметь в виду на будущее", — сообщил Дмитрий Песков.
"Карлсон не согласовывал вопросы Путину заранее: в Кремле никакие вопросы не собирают.
В американских СМИ нет истерики и паники по поводу прошедшего интервью, но есть профессиональная ревность", — отметил пресс-секретарь Кремля.
"После интервью Карлсону попыток наладить дипломатию от политиков не было.
Главное для президента — реакция россиян, но важно и ознакомление людей на Западе с этим интервью", — сказал Песков.
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