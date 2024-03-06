Отказы по кредитным заявкам будут повышаться, говорят эксперты. В среднем цифра составит около 20-30 процентов. Свое мнение высказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
- С учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20-30%, - сообщила Лазарева.
Не исключено, что даже эти цифры будут больше - все зависит от мер, принятых Центробанком РФ. Коснется ситуация даже тех граждан, у кого хорошая кредитная история, а заработок достаточный для погашения.
Госдеп: У Украины есть план, который приведет к победе
Подробности, политики, к сожалению, не озвучили.
Синоптики обещают холодный март в большинстве регионов страны
В Приморском крае, Татарстане, Самарской и Саратовской областях специалисты прогнозируют наиболее холодную погоду
В честь 8 марта почти все парковки Москвы будут бесплатны, сообщил Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в личном Telegram-канале, что 8-9 марта все парковки всех улиц без исключения будут работать бесплатно.