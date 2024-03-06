Отказы по кредитным заявкам будут повышаться, говорят эксперты. В среднем цифра составит около 20-30 процентов. Свое мнение высказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

- С учетом ежегодного прироста количества заявлений о банкротстве как в судебном, так и в упрощенном порядке вполне вероятно снижение количества одобрений кредитных заявок на 20-30%, - сообщила Лазарева.

Не исключено, что даже эти цифры будут больше - все зависит от мер, принятых Центробанком РФ. Коснется ситуация даже тех граждан, у кого хорошая кредитная история, а заработок достаточный для погашения.