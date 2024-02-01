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Жизнь в долг: Россияне получают все больше ссуд
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:47

Жизнь в долг: Россияне получают все больше ссуд

Ведомство «Скоринг бюро» оценило закредитованность россиян. Выяснилось, что количество людей, на которых «висит» пять и больше кредитов становится все больше. Всплеска просрочки оплаты пока нет, но специалисты уверены - распространение кредитных карт негативно влияет на ситуацию.

Судя по данным бюро кредитных историй, в конце 2023 года доля российских заемщиков, которые имеют пять и более активных кредитов, достигла 8,6%, По сути, это определенный рекорд, считает директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.
Наибольшее количество кредитов было взято в 2022 году. Дальнейший прирост уже не выглядел таким внушительным.

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