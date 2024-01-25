Три и более кредитов есть на руках у большинства россиян, пишет по предварительным исследованиям пресс-служба Центробанка России. Как считают эксперты, это может вызвать обеспокоенность.
- Мы видим, что рост задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов населения, - говорится в сообщении. - Это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан.
Особенная разница замечается при выплате ипотеки, сообщают эксперты. На данный момент прирост потребительского кредитования составил 16%, а вот среднедушевой доход на его фоне проигрывает - всего 11% по сравнению с 2022 годом.
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