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Россияне стали брать больше кредитов
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:41

Россияне стали брать больше кредитов

Три и более кредитов есть на руках у большинства россиян, пишет по предварительным исследованиям пресс-служба Центробанка России. Как считают эксперты, это может вызвать обеспокоенность.

- Мы видим, что рост задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов населения, - говорится в сообщении. - Это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан.

Особенная разница замечается при выплате ипотеки, сообщают эксперты. На данный момент прирост потребительского кредитования составил 16%, а вот среднедушевой доход на его фоне проигрывает - всего 11% по сравнению с 2022 годом.

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