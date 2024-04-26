Сотрудника французской авиастроительной компании Dassault Aviation ограбили. Неизвестные своровали у него сумку с секретными данными.

Дело в том, что компания, где работает пострадавший, производит истребители Rafale. В сумке, которую украли, лежали компьютеры с конфиденциальной информацией, связанной с обороной страны. Также там был USB-накопитель.

Грабителем оказался один из гостей ресторана близ Парижа, пишет РИА Новости, ссылаясь на издание valeursactuelles.com.

Посетитель кафе поменял столик, за которым хотел присесть, несколько раз. В итоге сел за стол сотрудника Dassault Aviation. После этого по-тихому забрал сумку, стоявшую у ног мужчины, засунул к себе под пальто и покинул заведение.