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Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 17:45

Путин проведет двустороннюю встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин 8 мая встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча состоится в Москве.

Она будет двусторонней.

РИА Новости сообщает, что в Кремле считают, что встреча должна быть содержательной. Так как в отношениях стран есть вопросы. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, Армения ранее сообщила о приоритетах своего председательства в ЕАЭС. Причем они почти совпадают с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигала Россия в прошлом году.

В Москве 8 мая состоится юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В столицу России съедутся президенты Киргизии, Белоруссии и Казахстана, премьер-министр Армении.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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