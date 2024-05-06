Президент России Владимир Путин 8 мая встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча состоится в Москве.



Она будет двусторонней.



РИА Новости сообщает, что в Кремле считают, что встреча должна быть содержательной. Так как в отношениях стран есть вопросы. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.



По его словам, Армения ранее сообщила о приоритетах своего председательства в ЕАЭС. Причем они почти совпадают с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигала Россия в прошлом году.



В Москве 8 мая состоится юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В столицу России съедутся президенты Киргизии, Белоруссии и Казахстана, премьер-министр Армении.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).