Президент России Владимир Путин 8 мая встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча состоится в Москве.
Она будет двусторонней.
РИА Новости сообщает, что в Кремле считают, что встреча должна быть содержательной. Так как в отношениях стран есть вопросы. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
По его словам, Армения ранее сообщила о приоритетах своего председательства в ЕАЭС. Причем они почти совпадают с основными приоритетами в рамках ЕАЭС, которые выдвигала Россия в прошлом году.
В Москве 8 мая состоится юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. В столицу России съедутся президенты Киргизии, Белоруссии и Казахстана, премьер-министр Армении.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба президента РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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