Документальный фильм, посвященный чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, скоро появится в российском прокате. Основная часть относится к периоду тяжелой болезни спортсмена, в результате которой он потерял кисти и ступни: отсюда и название фильма - "Роман Костомаров: Рожденный дважды".

Во время съемок, которые начались в конце 2023 года, съемочная группа находилась рядом с Костомаровым практически постоянно, наблюдая за процессом выздоровления.

По словам продюсеров проекта, картина не только о Костомарове, но и о сильных женщинах, которые помогали спортсмену в его восстановлении. Именно поэтому в прокат фильм выйдет к Международному женскому дню.