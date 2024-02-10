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Документальный фильм о Романе Костомарове выйдет в начале марта
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:25

Документальный фильм о Романе Костомарове выйдет в начале марта

Документальный фильм, посвященный чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, скоро появится в российском прокате. Основная часть относится к периоду тяжелой болезни спортсмена, в результате которой он потерял кисти и ступни: отсюда и название фильма - "Роман Костомаров: Рожденный дважды".

Во время съемок, которые начались в конце 2023 года, съемочная группа находилась рядом с Костомаровым практически постоянно, наблюдая за процессом выздоровления.

По словам продюсеров проекта, картина не только о Костомарове, но и о сильных женщинах, которые помогали спортсмену в его восстановлении. Именно поэтому в прокат фильм выйдет к Международному женскому дню.

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