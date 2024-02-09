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Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:40

Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее

Оккупировать Южную Корею готова армия КНДР, если возникнет опасность для северного государства, сказал сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии.

"А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", — цитирует ТАСС лидера КНДР.

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