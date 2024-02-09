Оккупировать Южную Корею готова армия КНДР, если возникнет опасность для северного государства, сказал сегодня лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии.
"А оккупировать их в случае чрезвычайных обстоятельств — это мера для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", — цитирует ТАСС лидера КНДР.
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину
Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.
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