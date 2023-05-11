Дело "Бест Вей": кому выгодно уничтожение кооператива

Крупнейший в России кооператив "Бест Вей", насчитывающий 20 650 пайщиков, находится в центре скандала, связанного с уголовным делом. Почему так произошло и только ли интересы правосудия за этим стоят?

Напомним вкратце суть уголовного преследования — по версии силовиков, организаторы и участники кооператива похищали деньги у граждан под предлогом инвестирования и получения прибыли в виде процентов по вкладам. Согласно постановлению следователя, дело возбуждено на основании рапорта оперуполномоченного УЭБиПК майора полиции А. Ю. Машевского, требования зампрокурора Санкт-Петербурга С. А. Жуковского, а также заявлений нескольких граждан, которые, как подчеркивают в кооперативе, давно не являются пайщиками кооператива.

Представители кооператива указывают и на ещё одну странность — майор Машевский — из Петербурга, а написавшие заявления граждане — из Республики Коми. Странное совпадение или… Ведь Армен Болян, бывший пайщик кооператива, даже на судебном заседании не стеснялся признаться, что он друг Машевского.

Не менее удивительно и то, что многие граждане, написавшие заявление в качестве потерпевших, имеют отношение к деятельности зарегистрированного в Ухте жилищного кооператива "Вера", устав и система работы которого практически полностью скопированы с устава кооператива "Бест Вей".

Центробанк в Питере призывал разобраться с кооперативом, но при этом кооператив не является поднадзорной организацией Банка России. Неофициально специалисты ЦБ были крайне недовольны работой кооператива, в частности, использованием им названия "жилищный кооператив". При этом "Бест Вей" многократно фигурировал в судебных разбирательствах по поводу предоставления материнского капитала, и вопросов к его статусу не возникало.

Несмотря на это юристы кооператива прислушались к рекомендациям ЦБ, в устав даже были внесены изменения, в 2021 году кооператив превратился из жилищного в потребительский. Новый устав был зарегистрирован налоговой инспекцией.

Но ЦБ не захотел продолжать диалог, и в ноябре 2021 года "Бест Вей" внесли в чёрный список как организацию с признаками финансовой пирамиды. А чуть раньше — в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело.

Интересно, что к жилищному кооперативу "Вера" у ЦБ на данный момент претензий нет.

Завесу тайны в отношении уголовного дела приоткрыл февральский эфир Первого кооперативного радио, отвечая на вопросы слушателей, среди которых оказалась пайщица кооператива "Бест Вей", секретарь Общественного движения кооператоров (ОДК) Иван Коршунов сообщил, что имеет прямое отношение к возбуждению этого уголовного дела.

Однако Коршунов — помимо прочего, ещё и ревизор ЖК "Вера", ну и по совместительству председатель правления организации "Федеральная контрольная палата по надзору за соблюдением законности и правопорядка".

В эфире он рассказывал, как борется с кооперативами-мошенниками. Что касается "дела "Бест Вей", то Коршунов признался, что в "Федеральную контрольную палату" обратились граждане, пострадавшие от инвестиционной компании "Гермес" и компании "Лайф-из-Гуд", аффилированных с "Бест Вей". После чего организация возбудила уголовное дело, причём, со слов Коршунова, на питерский главк МВД пришлось надавить с помощью прокуратуры.

По словам Коршунова, именно силовики "привинтили к уголовному делу кооператив "Бест Вей"", который даже не фигурировал в заявлениях потерпевших.

Коршунов признался, что если бы летом 2021 года руководитель "Гермеса", компании "Лайф-из-Гуд" и тогдашний председатель совета кооператива "Бест Вей" Роман Василенко принял "определённые решения", угрозы для кооператива удалось бы избежать.

По факту "Бест Вей" просто присовокупили к другим организациям.

Одной из тех, кто подал заявление в качестве потерпевшей, фигурирует некая Н. В. Школьник, что любопытно — она возглавляла отделение "Федеральной контрольной палаты" в Республике Коми, при этом на сайте кооператива "Вера" размещён её восторженный отзыв о работе организации. Есть и ещё одна потерпевшая — Л. А. Елфимова, которая возглавляет кооператив "Вера".

Пока же очевидно, что уголовное дело обрушило весь сегмент рынка. Ни сами кооперативы, ни потребители теперь не понимают, что можно, а чего нельзя. Даже кооператив "Вера" с конца 2021 года не слишком активен.

Отдельно стоит упомянуть и то, какие грязные методы используют следователи в своём стремлении увеличить количество потерпевших:

почти на год заблокированы счета кооператива,

проходят обыски у рядовых пайщиков,

активно проходит пропагандистская кампания следствия с пайщиками.

И очевидно, какой цели добиваются следователи — если перейти на сторону следствия, то можно получить назад свои средства.

Но общая сумма требований по-прежнему относительно невелика — чуть больше 100 млн рублей. Потому следственная группа даже предложила судам рассматривать в качестве суммы ущерба общую сумму всех средств, поступивших в кооператив с 2014 года, — а это более 16 млрд рублей.

Возбуждение уголовного дела и попытка уничтожения кооператива — явно результат усилий заинтересованных в этом сторон.

Интерес ЦБ — в том, чтобы потребительские кооперативы стали поднадзорными ЦБ и не создавали рисков для коммерческих банков.

Интерес Ивана Коршунова и других лиц, ранее причастных к компании "Лайф-из-Гуд", "Гермес" и кооперативу "Бест Вей", — в том, чтобы убрать конкурентов.

Действия силовиков могут быть связаны со стремлением получить награды за громкое дело.

Но между молотом и наковальней оказались обычные пайщики, которые лишены возможности пользоваться своими деньгами, а также государство, которое не получает налоги, и сотрудники кооператива, оставшиеся без зарплаты и работы.

Правосудие должно состояться, важно урегулировать ситуацию вокруг организации и дать ей возможность работать в рамках закона, дабы защитить интересы тысяч пайщиков кооператива.