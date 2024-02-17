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Продажи коньяка в России выросли
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:09

Продажи коньяка в России выросли

Эксперты подсчитали, насколько увеличились продажи коньяка в январе. Розничные покупки стали больше на 8,5 процента, если сравнить данные с этим же периодом в 2023 году. Спросом также стали больше пользоваться игристые вина - розничные продажи стали больше на 7,7 процента.

Водка сохранила свои показатели по сравнению с прошлогодним периодом - продажи по-прежнему составили 6,2 миллионов дал. Интересна разница между виноградосодержащими напитками с этиловым спиртом и без: первые в январе выросли в продажах на 2,7 процента, вторые же, наоборот, упали на 6,2 процента. Плодовая алкогольная продукция тоже стала меньше цениться - уровень опустился до 6,2 процента.

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