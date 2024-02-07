Дрон конвертоплан "Настасья" поможет передавать радиосигнал для управления другими дронами, ударными и разведывательными, c дальностью действия до 100 км.
Особенность нового летательного аппарата — дополнительный двигатель, позволяющий после вертикального взлета, быстро двигаться в горизонтальном направлении.
Об разработке рассказали специалисты Обуховского завода, который входит в концерн "Алмаз-Антей".
Впервые аппарат был представлен на проходященй сейчас NAIS 2024 в Москве на "Крокус-Экспо" — национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации. Назначение разработки самое широкое, как военное так и гражданское.
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