Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.02.2024 : 90,6842
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.02.2024 : 97,444
Дрон-конвертоплан
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:03

Дрон-конвертоплан "Настасья" расширит возможности беспилотников

Дрон конвертоплан "Настасья" поможет передавать радиосигнал для управления другими дронами, ударными и разведывательными, c дальностью действия до 100 км.

Особенность нового летательного аппарата — дополнительный двигатель, позволяющий после вертикального взлета, быстро двигаться в горизонтальном направлении.

Об разработке рассказали специалисты Обуховского завода, который входит в концерн "Алмаз-Антей".

Впервые аппарат был представлен на проходященй сейчас NAIS 2024 в Москве на "Крокус-Экспо" — национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации. Назначение разработки самое широкое, как военное так и гражданское.

Мир

В Россию вернутся бананы из Эквадора

В Россию вернутся бананы из Эквадора

Запрет на импорт бананов из Эквадора сделал на днях Россельхознадзор из-за проблем с документами на эту продукцию у африканской стороны. Теперь Африка решила все формальности.

Читать полностью
Снегопад в Японии нарушил электроснабжение и работу транспорта

Снегопад в Японии нарушил электроснабжение и работу транспорта

Сильный снегопад обрушился на Токио, создав множество ДТП и вызвав дорожный хаос в столице Японии.

Читать полностью

Общество

В России ожидается подорожание еще одного продукта

В России ожидается подорожание еще одного продукта

Примерное повышение составит около 30%.

Читать полностью
Жилье на вторичном рынке стало дешеветь

Жилье на вторичном рынке стало дешеветь

Тенденцию зафиксировали специалисты ЦИАНа.

Читать полностью

Новости