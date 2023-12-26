Сотрудники таможни пресекли попытку вывоза в Израиль более 200 госнаград

Сотрудники таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли контрабанду более 200 государственных наград времен СССР, которые 59-летний житель Краснодара пытался отправить почтой в Израиль, сообщает ТАСС.
Обнаружено, что мужчина в документах указал, что пересылает за границу подарки, однако таможенники выявили ограничения к вывозу в отправлении. При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены более 200 орденов, медалей и знаков отличия. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).
Среди изъятых государственных наград оказались предметы, относящиеся к культурным ценностям, рыночная стоимость которых превышает 100 тыс. рублей. Среди них были орден "Знак почета" 1939 года, серебряная медаль РСФСР об окончании школы, 10 орденов Отечественной войны, 8 орденов Ленина, а также знаки отличия "Герой Советского Союза" и "Герой Социалистического Труда".
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