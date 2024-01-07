Румынский клуб «ЧФР Клуж» включил в список правил новую формулировку, которую назвали в честь скандально ушедшего украинского полузащитника Евгения Коноплянки. «Правило Коноплянки» включает в себя обязательство сыграть 10 матчей в сезоне, иначе клуб оставляет за собой право прервать контракт в одностороннем порядке.

Румынский клуб, за который Коноплянка выступал с лета 2023 года, обвинил спортсмена в том, что он постоянно жаловался на травмы. Украинец отрицает обвинения, заявляя, что все высказывания «вранье».

Сейчас его место занял Омар Эль Каддури, который в первый год будет получать 15 тысяч евро ежемесячно, а в дальнейшем гонорар будет только увеличиваться.