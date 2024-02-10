Национальный олимпийский комитет (НОК) Канады планирует обжаловать итоговое распределение медалей в командном турнире фигуристов, который состоялся в 2022 на Олимпиаде в Пекине.

Еще 30 января сборная России по фигурному катанию была лишена золотых медалей командного турнира Олимпиады-2022. В результате россиянам отдали только бронзу, при этом на первое место вышли американские спортсмены, а на второе - японские.

- Мы тесно сотрудничаем с Skate Canada, чтобы понять возможности подачи апелляции, - говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте МОК.

Решение принималось на основе скандала по делу Камилы Валиевой, которой вменяют применение допинга.