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Эксперты считают, что миру из-за Украины грозит ядерная война
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:21

Эксперты считают, что миру из-за Украины грозит ядерная война

Координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре рассказала о возможности ядерной войны. Причиной, по ее мнению, может стать напряженная ситуация, сложившаяся между странами. Особенно негативная динамика наблюдается в последние два года.

- Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике, - сообщила эксперт.

Особая сложность в том, что активный конфликт коснулся нескольких стран, располагающих ядерным оружием. Как считает Закре, единственный способ добиться мира - полностью ликвидировать такой вид вооружения.

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