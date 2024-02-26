Координатор политики и исследований организации-лаурета Нобелевской премии мира Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре рассказала о возможности ядерной войны. Причиной, по ее мнению, может стать напряженная ситуация, сложившаяся между странами. Особенно негативная динамика наблюдается в последние два года.

- Все государства, обладающие ядерным оружием, и их союзники должны проявлять осторожность в своей краткосрочной риторике, - сообщила эксперт.

Особая сложность в том, что активный конфликт коснулся нескольких стран, располагающих ядерным оружием. Как считает Закре, единственный способ добиться мира - полностью ликвидировать такой вид вооружения.