Издание Bloomberg опубликовало статью, авторы которой рассказали о решении администрации США по поводу конфискации российских активов. Америка планирует изъять замороженные 300 миллиардов долларов, которые в теории должны помочь в восстановлении Украины. При этом в тексте подчеркивается, что такое решение было принято после того, как республиканцы отказали в финансировании Киева - речь шла о 60 миллиардах.
В качестве аргумента Совет национальной безопасности США назвал законопроект, позволяющий забирать финансовые средства России и поддерживающий все полномочия для этого. Кроме того, Америка намерена найти поддержку среди европейских стран, владеющих замороженных российских активов. Однако среди этих государств идея особого энтузиазма не вызвала.
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