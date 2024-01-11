Издание Bloomberg опубликовало статью, авторы которой рассказали о решении администрации США по поводу конфискации российских активов. Америка планирует изъять замороженные 300 миллиардов долларов, которые в теории должны помочь в восстановлении Украины. При этом в тексте подчеркивается, что такое решение было принято после того, как республиканцы отказали в финансировании Киева - речь шла о 60 миллиардах.

В качестве аргумента Совет национальной безопасности США назвал законопроект, позволяющий забирать финансовые средства России и поддерживающий все полномочия для этого. Кроме того, Америка намерена найти поддержку среди европейских стран, владеющих замороженных российских активов. Однако среди этих государств идея особого энтузиазма не вызвала.