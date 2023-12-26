Портал Sohu опубликовал статью, авторы которой утверждают, что конфискация Западом российских активов - не что иное, как банальная кража. По мнению журналистов, это не только трудоемкие, но и провальные меры.

- США позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов, - говорится в публикации. - Решили сколотить настоящую преступную банду, чтобы украсть их. Подобный способ добычи денег практически самый дорогостоящий и провальный.

Также авторы акцентировали внимание на том, что при разжигании конфликта Вашингтон сделал ставку на европейский капитал. Увы, есть опасения, что этих средств США попросту лишится. Эксперты уверены, что это станет одной из самых роковых ошибок правительства.