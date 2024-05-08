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На Украине Коломойского* обвинили в организации заказного убийства адвоката
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:17

На Украине Коломойского* обвинили в организации заказного убийства адвоката

Офис Генпрокурора в Киеве предъявил дополнительное обвинение украинскому олигарху. Игорю Коломойскому*, который уже находится под стражей по другому делу с сентября 2023 года, Генпрокуратура Украины предъявили обвинение в организации еще и заказного убийства.

По версии следствия, нападение на адвоката Сергея Карпенко в Феодосии более 20-ти лет назад якобы организовал Коломойский в качестве месть за отказ помогать в махинациях с бизнесом. Речь идет про спор вокруг предприятия "Днепроспецсталь", считает одно украинское СМИ, которое сообщило новость про новое обвинение для олигарха.

* - включен в РФ в перечень экстремистов и террористов

Фото: flickr. com/Александр Осипов (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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