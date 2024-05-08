Офис Генпрокурора в Киеве предъявил дополнительное обвинение украинскому олигарху. Игорю Коломойскому*, который уже находится под стражей по другому делу с сентября 2023 года, Генпрокуратура Украины предъявили обвинение в организации еще и заказного убийства.
По версии следствия, нападение на адвоката Сергея Карпенко в Феодосии более 20-ти лет назад якобы организовал Коломойский в качестве месть за отказ помогать в махинациях с бизнесом. Речь идет про спор вокруг предприятия "Днепроспецсталь", считает одно украинское СМИ, которое сообщило новость про новое обвинение для олигарха.
* - включен в РФ в перечень экстремистов и террористов
Фото: flickr. com/Александр Осипов (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
Apple оставит в комплекте к iPad только кабель
Apple намерена поставлять новые iPad Pro и Air в Европу и Великобританию без адаптера питания, оставляя в комплекте только USB-C кабель. Это изменение не затрагивает США и многие другие страны.
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Депутат-иноагент из Мосгордумы лишён мандата
Подавляющим большинством голосов парламентариев Московской городской думы их коллега Евгений Ступин, признанный министерством юстиции РФ иностранным агентом исключен из рядов законодателей.
Эксперты СберАвто: Lada, Kia, Hyundai, Renault и BMW лидируют на вторичном рынке с пробегом до 100 тыс. км
Эксперты СберАвто изучили актуальные объявления о продаже подержанных автомобилей с пробегом до 100 тыс. км.