Минюст подготовил законопроект с поправками в КоАП. В бумаге депутаты предлагают установить штрафы за навязчивое общение с должниками. Теперь кредиторы будут получать за это наказание в виде взысканий: для физлиц размер может доходить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц - от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц - до 2 млн рублей.
Теперь этим меры будут распространяться не только на коллекторские агентства, но и на банки и МФО.А с первого февраля должники могут выбрать средства связи самостоятельно - помимо звонков, переговоры могут идти в переписке по указанному адресу, порталу Госуслуг, или по электронной почте.
Финляндия не вводила ограничения Украине по использованию переданного оружия против России
По решению ряда стран Украина должна была использовать переданное оружие на определенных территориях.
Эксперты считают, что у Макрона началась паника из—за Украины
Об этом заявил британский военный эксперт.
Россияне старше 80 лет с первого марта будут получать увеличенную пенсию
Новая индексация произойдет первого марта.
В российских кинотеатрах впервые покажут отреставрированную копию "Бриллиантовой руки"
В России покажут на большом экране отреставрированные копии советских хитов: "Любовь и Голуби", "Москва слезам не верит" и "Бриллиантовая рука".