Минюст подготовил законопроект с поправками в КоАП. В бумаге депутаты предлагают установить штрафы за навязчивое общение с должниками. Теперь кредиторы будут получать за это наказание в виде взысканий: для физлиц‎ размер может доходить от 50 до 500 тыс. рублей, должностных лиц - от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификацию на срок до одного года, для юрлиц - до 2 млн рублей.

Теперь этим меры будут распространяться не только на коллекторские агентства, но и на банки и МФО.А с первого февраля должники могут выбрать средства связи самостоятельно - помимо звонков, переговоры могут идти в переписке по указанному адресу, порталу Госуслуг, или по электронной почте.