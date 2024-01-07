Издание Bloomberg опубликовало данные американской разведки. Военные раскрыли коррупционные схемы в оборонной промышленности КНР, а одним из примеров стала подмена топлива в ракетах на воду.
Полученная информация позволяет предполагать, что Китай не сможет принимать участие в вооруженных конфликтах. На данный момент руководство страны проводит реорганизацию в военных ведомствах, «вычисляя» виноватых в произошедшем инциденте.
Еще одной проблемой стало функционирование люков, обеспечивающих запуск ракет из специальных шахт. В США полагают, что такая халатность также стала следствием коррупции.
Смешанные леса Японии защищают от цунами лучше монокультурных
Смешанные прибрежные леса в Японии оказывают более эффективную защиту от цунами, чем монокультурные леса из черной сосны. Инициатива по облесению, начавшаяся в период Эдо, была направлена на смягчение воздействия сильных ветров и песчаных потоков.
Ученые из Амстердама выявили причину длительной усталости у людей с постковидным синдромом
Установлено, что у таких людей митохондрии в мышечных клетках производят меньше энергии по сравнению со здоровыми. Исследование, в котором участвовали 25 пациентов с хроническим ковидом и 21 здоровый человек, показало, что мышечные митохондрии функционируют менее эффективно у больных.
Во льдах пустоши Антарктиды археологи обнаружили следы возможного древнего города
Во льдах пустоши Антарктиды археологи обнаружили следы возможного древнего города, указывающие на наличие ранее неизвестной цивилизации. Фрагменты этого города начали оттаивать из-за глобального потепления, и их обнаружение стало результатом анализа спутниковых снимков NASA.
Ученые из Ростова-на-Дону обнаружили признаки наличия лития в отложениях высохшего Аральского моря
Исследования геологов Южного научного центра подтвердили возможность наличия лития в осадках солей этого моря, ранее одного из крупнейших водоемов на планете, который теперь почти полностью высох.