Издание Bloomberg опубликовало данные американской разведки. Военные раскрыли коррупционные схемы в оборонной промышленности КНР, а одним из примеров стала подмена топлива в ракетах на воду.

Полученная информация позволяет предполагать, что Китай не сможет принимать участие в вооруженных конфликтах. На данный момент руководство страны проводит реорганизацию в военных ведомствах, «вычисляя» виноватых в произошедшем инциденте.

Еще одной проблемой стало функционирование люков, обеспечивающих запуск ракет из специальных шахт. В США полагают, что такая халатность также стала следствием коррупции.