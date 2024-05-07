КНР выразил готовность интенсивно развивать сотрудничество с Россией в сфере авиации, заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, в интервью РИА Новости.
Посол отметил, что Китай уделяет важное значение сотрудничеству в области авиации с Россией и готов поощрять совместные усилия по соответствующим проектам. Страны продвигают совместный проект по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета CR929.
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что переговоры о широкофюзеляжных самолетах с Китаем длительные, но есть продвижения. CR929 представляет собой новое поколение широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, над которым работают авиастроители России и Китая. Базовая модель CR929-600 в трехколесном исполнении сможет перевозить 280 пассажиров на расстояние до 12000 километров.
Версия с удлиненным фюзеляжем CR929-700 будет способна вместить 320 пассажиров и доставить их на расстояние до 10000 километров. CR929-500 с укороченным фюзеляжем рассчитана на 250 пассажиров и обладает дальностью полета в 14000 километров.
Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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