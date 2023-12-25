Расправу над азербайджанским предпринимателем за долги учинили неизвестные

В республике Дагестан следователи изучают обстоятельства и мотивацию жестокого нападения на азербайджанского бизнесмена. 37-летний предприниматель занимался реализацией бытовой техники и посуды, владел небольшим магазином в Хасавюрте. В пять часов утра два молодых человека постучались к его двери.