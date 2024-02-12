В Северную Корею 9 февраля 2024г. отправилась первая после пандемии туристическая группа из России. Примерно 100 туристов из разных регионов нашей страны посетили северокорейский горнолыжный курорт Масикрён.
КНДР намерена активно развивать туризм для наших граждан. Планируется создать Вонсан-Кальмаскую туристическую зону площадью около трех квадратных километров, где будет расположено 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и пляж, длиною около четырех километров.
Киргизия принимает закон об НКО, который взволновал США
Киргизия хочет поставить на контроль финансирование некоммерческих организаций, но всё это не нравится США, которые активно использовали НКО для смены власти в бывших союзных республиках.
Совбез ООН сегодня вновь обсудит Украину
В годовщину принятия Минских договоренностей Россия инициировала заседание Совбеза ООН.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.