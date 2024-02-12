В Северную Корею 9 февраля 2024г. отправилась первая после пандемии туристическая группа из России. Примерно 100 туристов из разных регионов нашей страны посетили северокорейский горнолыжный курорт Масикрён.

КНДР намерена активно развивать туризм для наших граждан. Планируется создать Вонсан-Кальмаскую туристическую зону площадью около трех квадратных километров, где будет расположено 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов и пляж, длиною около четырех километров.