Запуск произошел в 7.00 по московскому времени. Количество ракет не уточняется. Пуск был сделан с западного побережья Северной Кореи.
Южнокорейское агентство Yonhap сообщило об этой новости, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Это уже четвертый пуск, осуществленный КНДР с 24 января, когда северокорейские военные выпустили крылатые ракеты в сторону Желтого моря.
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