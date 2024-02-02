Запуск произошел в 7.00 по московскому времени. Количество ракет не уточняется. Пуск был сделан с западного побережья Северной Кореи.



Южнокорейское агентство Yonhap сообщило об этой новости, ссылаясь на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Это уже четвертый пуск, осуществленный КНДР с 24 января, когда северокорейские военные выпустили крылатые ракеты в сторону Желтого моря.