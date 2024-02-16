Генпрокуратура России намерена передать акции Климовского специализированного патронного завода, которые находятся у семьи предпринимателя Бориса Краснова, находящегося в розыске правоохранительными органами, предположительно за границей, пишет РБК.

После перехода завода в собственность государства, под свой контроль оборонное производство выразил взять Ростех. Сейчас у госкорпорации только 36% акций, остальные принадлежат частным собственникам.

В начале января из-за технических проблем с оборудованием котельной расположенной на земле завода, более 20 тыс. жителей, находящегося в Подольском районе Московской области Климовска, остались отопления и освещения, когда на улицах был мороз за 30 градусов.





