Генпрокуратура России намерена передать акции Климовского специализированного патронного завода, которые находятся у семьи предпринимателя Бориса Краснова, находящегося в розыске правоохранительными органами, предположительно за границей, пишет РБК.
После перехода завода в собственность государства, под свой контроль оборонное производство выразил взять Ростех. Сейчас у госкорпорации только 36% акций, остальные принадлежат частным собственникам.
В начале января из-за технических проблем с оборудованием котельной расположенной на земле завода, более 20 тыс. жителей, находящегося в Подольском районе Московской области Климовска, остались отопления и освещения, когда на улицах был мороз за 30 градусов.
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