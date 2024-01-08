Издание «Страна.ua» получила информацию об имуществе, которым владеет мэр Киева Виталий Кличко. Полученные данные автору опубликовали на собственном Телеграм-канале, подчеркнув источник.
Судя по информации, политик упомянул в декларации особняк в Гамбурге, стоимость которого составляет более 227 миллионов гривен ( в перерасчете на доллары это около шести миллионов). Площадь дома составляет 750 квадратных метров.
Мэр Киева получил жилье как уплату долга от американской компании. Ею руководил его брат Владимир. Сам же особняк куплен до вступления Виталия Кличко в должность мэра.
Зеленский уверен, что Европа должна быть солидарна с Киевом, чтобы «преподать урок России»
Лидер Киева требует от Запада поддержки, чтобы «насолить» РФ, называя это солидарностью. Для этого он хочет сформировать единую оружейную промышленность.
Число заявок от беженцев в Германии за год выросло на 50%
В 2023 году более 329 тыс. человек подали заявки на получение статуса беженца в Германии, согласно данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.
"Автодор": ускорение запуска новых АЗС на трассе "Восток" после пика
Строительство новых заправочных станций на трассе М-12 "Восток" будет ускорено после перегрузок на уже действующих станциях в период новогодних праздников.
Четыре человека погибли в массовом ДТП в Новгородской области
Многомашинное ДТП, случившееся на трассе М-11 в Новгородской области, унесло четыре человеческие жизни, включая одного несовершеннолетнего.