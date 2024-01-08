Издание «Страна.ua» получила информацию об имуществе, которым владеет мэр Киева Виталий Кличко. Полученные данные автору опубликовали на собственном Телеграм-канале, подчеркнув источник.

Судя по информации, политик упомянул в декларации особняк в Гамбурге, стоимость которого составляет более 227 миллионов гривен ( в перерасчете на доллары это около шести миллионов). Площадь дома составляет 750 квадратных метров.

Мэр Киева получил жилье как уплату долга от американской компании. Ею руководил его брат Владимир. Сам же особняк куплен до вступления Виталия Кличко в должность мэра.