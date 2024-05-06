Ученые провели опыт и обнаружили, что клещи предпочитают атаковать людей со второй группой крови на 36% чаще.

Было раскрыто, что люди с второй группой крови наиболее подвержены риску клещей. Исследование ученых из Чехии, проведенное более сотни раз, демонстрирует, что эти паразиты предпочитают людей со второй группой крови в качестве своих жертв.

Согласно информации с портала Progoroduhta. ru, исследователи поместили клещей в специальный контейнер с каплями крови всех четырех групп и наблюдали, какую каплю выберут клещи.

Результаты показали, что в 36% случаев клещи отдавали предпочтение капле второй группы крови, в то время как кровь третьей группы вызывала у них наименьший интерес — всего 15%.

Тем временем, исследователи разработали новый метод борьбы с клещами. Предположено, что клещи научились избегать своих врагов, к которым относятся муравьи. В связи с этим специалисты провели эксперимент, обработав участок почвы муравьиными феромонами. Результаты показали, что клещи стараются избегать данной области.

Также директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов подчеркнул необходимость принятия мер после укуса клеща, вызывающего вирусный энцефалит, в течение 7-10 дней.

Фото: commons. wikimedia.org/Bartłomiej Bulicz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license)