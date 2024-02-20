На кластеры могут быть условно разделены регионы России, чтобы более адресно предоставлять гражданам страны льготную ипотеку, сообщают "Известия". Предварительно, как ожидается, регионы поделят на пять таких кластеров: динамичные, с нехваткой спроса, с нехваткой предложения, стагнирующие и депрессивные.

В Минфине поддержали идею более адресной и социально ориентированной поддержки покупателей дилья. В Центробанке сообщили, что рассмотрят инициативу, если она к ним поступит, сообщает "Деловой Петербург".

Принципы, по которым будут ранжировать республики и области страны — будут отталкиваться от таких показателей как темпы роста населения и объемы строительства там нового жилья. На основе этой информации Правительство России и будет принимать решение о поддержке строительного рынка.









