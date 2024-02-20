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Ипотечные кластеры помогут адресной поддержке
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:59

Ипотечные кластеры помогут адресной поддержке

На кластеры могут быть условно разделены регионы России, чтобы более адресно предоставлять гражданам страны льготную ипотеку, сообщают "Известия". Предварительно, как ожидается, регионы поделят на пять таких кластеров: динамичные, с нехваткой спроса, с нехваткой предложения, стагнирующие и депрессивные.

В Минфине поддержали идею более адресной и социально ориентированной поддержки покупателей дилья. В Центробанке сообщили, что рассмотрят инициативу, если она к ним поступит, сообщает "Деловой Петербург".

Принципы, по которым будут ранжировать республики и области страны — будут отталкиваться от таких показателей как темпы роста населения и объемы строительства там нового жилья. На основе этой информации Правительство России и будет принимать решение о поддержке строительного рынка.





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