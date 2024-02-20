На кластеры могут быть условно разделены регионы России, чтобы более адресно предоставлять гражданам страны льготную ипотеку, сообщают "Известия". Предварительно, как ожидается, регионы поделят на пять таких кластеров: динамичные, с нехваткой спроса, с нехваткой предложения, стагнирующие и депрессивные.
В Минфине поддержали идею более адресной и социально ориентированной поддержки покупателей дилья. В Центробанке сообщили, что рассмотрят инициативу, если она к ним поступит, сообщает "Деловой Петербург".
Принципы, по которым будут ранжировать республики и области страны — будут отталкиваться от таких показателей как темпы роста населения и объемы строительства там нового жилья. На основе этой информации Правительство России и будет принимать решение о поддержке строительного рынка.
НАТО изучает методы информационной борьбы с Россией
НАТО "обеспокоено откликом", который приходит из стран "третьего мира" на информационные действия России, пишет RT.
Южнокорейские врачи-стажеры выступили против системы здравоохранения своей страны
Корейские стажеры, интерны и практиканты подали заявление об уходе из сотен больниц в знак протеста.
Ученые выделили опасные последствия стресса во время планирования беременности
Исследование, проведенное в клинике "Бригем энд уименс" и опубликованное в Journal of the Endocrine Society, выявило, что стресс во время планирования беременности, особенно в случае лечения бесплодия, может негативно сказываться на здоровье сердечно-сосудистой системы будущих матерей.
Врач Умнов предупреждает о вреде сочетания кофе с алкоголем
Врач Александр Умнов отмечает, что сочетание кофе с алкоголем может привести к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт миокарда, ишемический инсульт и гипертонию.