Котенок стал неожиданным участником заседания в Турции, когда забрался на колени мэра города Бейкоз, Мурата Айдына. Видео этого милого инцидента было опубликовано самим чиновником на его странице в социальной сети. Котенка назвали Беллой, и он стал членом муниципального сообщества.
Этот случай стал удивительным и веселым моментом для мэра и жителей города. Видео было опубликовано 17 февраля, в День кота в Европе. На видео видно, что котенок явно проявляет стремление к ласке, что добавило нотку юмора к обсуждению праздника в честь кошек, сообщает News.Ru.
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