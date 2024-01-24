Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.01.2024 : 87,9199
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.01.2024 : 95,8266
Алюминий и растительное масло: то, что ждет Китай от России
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:51

Алюминий и растительное масло: то, что ждет Китай от России

Китай активно наращивает импорт из России. Особенным спросом пользуются алюминий и растительные масла.

Спрос на алюминий вырос в 2,1 раза, приплюсовав 108,8 процента к уровню 2022 года. Растительное масло же, растительные семена и плоды из них выросли в спросе на 80,2%. Древесина же стала менее востребованной - ее покупка сократилась на 12%.

В целом же сотрудничество с Китаем стало более выгодным по сравнению в 2022 годом. Товарооборот достиг рекордной точки, которая составила более 240 миллиардов долларов.

Мир

СМИ: Ответ России на попытку отнять замороженные активы напугал Европу

СМИ: Ответ России на попытку отнять замороженные активы напугал Европу

Ответные меры могут стать причиной юридических проблем, считают эксперты.

Читать полностью
Ученые из Chinese University of Hong Kong: всего 6% пациентов с сахарным диабетом достигли полной ремиссии благодаря похудению

Ученые из Chinese University of Hong Kong: всего 6% пациентов с сахарным диабетом достигли полной ремиссии благодаря похудению

Ремиссия, представляющая собой возвращение уровня глюкозы в крови к норме без медикаментозной терапии, оказалась сложной задачей.

Читать полностью

Общество

Ученые из России разработали новый материал в виде упругого гидрогеля

Ученые из России разработали новый материал в виде упругого гидрогеля

Ученые из МФТИ и Курчатовского института разработали новый материал в виде упругого гидрогеля с полилактидными частицами, приближенного по механическим свойствам к естественным тканям организма.

Читать полностью
Ученые: мутация, связанная с болезнью Альцгеймера ускоряет развитие атеросклероза

Ученые: мутация, связанная с болезнью Альцгеймера ускоряет развитие атеросклероза

Исследование, проведенное испанским Национальным центром исследований сердца и сосудов, выявило влияние мутаций гена APOE на развитие болезней Альцгеймера и атеросклероза. Мутация APOE4, связанная с Альцгеймером, ускоряет развитие атеросклероза в средние годы жизни.

Читать полностью

Новости