Китай активно наращивает импорт из России. Особенным спросом пользуются алюминий и растительные масла.
Спрос на алюминий вырос в 2,1 раза, приплюсовав 108,8 процента к уровню 2022 года. Растительное масло же, растительные семена и плоды из них выросли в спросе на 80,2%. Древесина же стала менее востребованной - ее покупка сократилась на 12%.
В целом же сотрудничество с Китаем стало более выгодным по сравнению в 2022 годом. Товарооборот достиг рекордной точки, которая составила более 240 миллиардов долларов.
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