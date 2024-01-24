Китай активно наращивает импорт из России. Особенным спросом пользуются алюминий и растительные масла.

Спрос на алюминий вырос в 2,1 раза, приплюсовав 108,8 процента к уровню 2022 года. Растительное масло же, растительные семена и плоды из них выросли в спросе на 80,2%. Древесина же стала менее востребованной - ее покупка сократилась на 12%.

В целом же сотрудничество с Китаем стало более выгодным по сравнению в 2022 годом. Товарооборот достиг рекордной точки, которая составила более 240 миллиардов долларов.