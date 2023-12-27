Издание The Telegraph опубликовало прогноз британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). По словам экспертов, уже к 2037 году Китай станет страной с крупнейшей экономикой мира, подвинув с верхушки США.
Ранее прогноз был на 2036 год, однако специалисты учли необходимое восстановление после пандемии, а также кризис в области недвижимости. Помимо Китая, увеличить долю в мировой экономике получится и у других Азиатских стран - внимание привлекают Индонезия и Вьетнам.
США же теряют позиции из-за долга - эксперты уверены, что огромные суммы, потраченные на политику, имеют нулевой уровень.
Хирурги из Италии восстановили парализованную руку мужчине, пересадив нервы с ноги
В ходе уникальной операции в Турине итальянскими хирургами восстановлена подвижность парализованной руки 55-летнего медработника, пострадавшего в ДТП и подвергшегося ампутации части левой ноги.
Американские офтальмологи сообщили, как можно защитить глаза во время использования гаджетов
Офтальмологи из американской академии офтальмологии (AAO) сообщают, что ношение очков вместо контактных линз во время работы за компьютером может предотвратить ощущение сухости глаз. Эксперты также рекомендуют приглушить окружающее освещение для комфортного использования гаджетов.
Врач-онколог Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости
Врач-онколог и главврач клиники "Мамма" Антон Иванов выделяет неочевидный симптом рака носовой полости - наличие насморка. По его словам, симптомы рака носа схожи с признаками вирусных и бактериальных инфекций, таких как простуда или синусит.
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук открыли новый вид слизевика
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук завершили успешную экспедицию на Крайнем севере, в результате которой был обнаружен новый вид слизевика. Этот организм, представляющий собой полугриб-полуживотное, был выявлен в лесах Кольского полуострова, Таймыра и Забайкалья, где он произрастает на гнилых, поваленных и больных деревьях.