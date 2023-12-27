Издание The Telegraph опубликовало прогноз британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). По словам экспертов, уже к 2037 году Китай станет страной с крупнейшей экономикой мира, подвинув с верхушки США.

Ранее прогноз был на 2036 год, однако специалисты учли необходимое восстановление после пандемии, а также кризис в области недвижимости. Помимо Китая, увеличить долю в мировой экономике получится и у других Азиатских стран - внимание привлекают Индонезия и Вьетнам.

США же теряют позиции из-за долга - эксперты уверены, что огромные суммы, потраченные на политику, имеют нулевой уровень.