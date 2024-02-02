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Таможенники задержали форму для ВСУ из Китая
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:50

Таможенники задержали форму для ВСУ из Китая

Груз с формой для ВСУ транзитом шел по железной дороге через нашу страну из Китая в Польшу. По декларации там была спортивная и рабочая одежда. Незаконный груз удалось выявить с помощью ИДК (инспекционно-досмотровый комплекс).

Одежда, упакованная заводским вакуумным способом и запечатанная, находилась в ж/д контейнерах. Всего таковых было изъято восемь штук, сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев. ФСБ проводит расследование. Уголовное дело пока не возбуждено.



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