Груз с формой для ВСУ транзитом шел по железной дороге через нашу страну из Китая в Польшу. По декларации там была спортивная и рабочая одежда. Незаконный груз удалось выявить с помощью ИДК (инспекционно-досмотровый комплекс).
Одежда, упакованная заводским вакуумным способом и запечатанная, находилась в ж/д контейнерах. Всего таковых было изъято восемь штук, сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев. ФСБ проводит расследование. Уголовное дело пока не возбуждено.
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