Компании Китая и России активно обсуждают детали плана магистрального газопровода "Сила Сибири-2".

Пекин высказал позицию в пользу того, чтобы процесс добычи и обработки газа был включен в общий процесс, заявил представитель Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью РИА Новости.

Он заявил, что стоимость газа — не единственный фактор, влияющий на успех проекта масштаба "Сила Сибири-2". На начальных этапах проекта крайне важно основательное исследование и системное обоснование. Представители компаний обсуждают широкий спектр вопросов, относящихся к проекту, включая использование технологий, коммерческие аспекты и форму сотрудничества.

Посол подчеркнул, что Китай поддерживает модель, в рамках которой добыча и обработка газа будут взаимосвязаны."

"Это не только поможет расширить сотрудничество от простой торговли до всей отраслевой цепочки, что приведёт к взаимообучению и контактам двух сторон в ещё большем количестве отраслей, но и позволит сторонам установить более долгосрочное, стабильное и тесное сотрудничество, позволяя делиться дивидендами от сверхкрупного китайского рынка", — уверен Ханьхуэй.

Он также добавил, что Китай с нетерпением ожидает установления взаимовыгодной модели сотрудничества и реализации проекта в ближайшее время."Сила Сибири 2" — проект поставки газа из России через Монголию в Китай объемом до 50 миллиардов кубометров в год.

В начале 2022 года были подписаны результаты планирования технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, договор на выполнение инженерных работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и компании "Газпром" на 2022-2024 годы. В марте 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что практически все параметры проекта были согласованы.

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