Сегодня утром в Санкт-Петербурге временно ограничили полеты в аэропорту "Пулково". Ограничения действовали с 08:32 до 09:00. "Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме", — цитирует "Деловой Петербург" пресс-службу "Пулково".

В Ленобласти ранним утром 13 марта сбили БПЛА. Ещё на подлёте к нефтезаводу "Кинеф" в Киришах силы ПВО нейтрализовали аппарат и ущерба инфраструктуре он не принес.

Вчера в Киришах также сбивали БПЛА, однако ограничений в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга не вводилось.