Сегодня утром в Санкт-Петербурге временно ограничили полеты в аэропорту "Пулково". Ограничения действовали с 08:32 до 09:00. "Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме", — цитирует "Деловой Петербург" пресс-службу "Пулково".
В Ленобласти ранним утром 13 марта сбили БПЛА. Ещё на подлёте к нефтезаводу "Кинеф" в Киришах силы ПВО нейтрализовали аппарат и ущерба инфраструктуре он не принес.
Вчера в Киришах также сбивали БПЛА, однако ограничений в аэропорту "Пулково" Санкт-Петербурга не вводилось.
Лидеры нескольких стран обсудят спорные моменты по Украине
На встрече будут присутствовать германия, Франция и Польша.
Молдавская Гагаузия просит у России газ по льготным тарифам
В начале марта Евгения Гуцул на фестивале молодежи обсудила политическую ситуацию в Молдавии с президентом России.
В московском кинотеатре "Художественный" пройдут показы фильмов на французском языке
В московском кинотеатре Художественный пройдут показы зарубежных фильмов на французском языке.
Российский фильм "Вызов" показали в центральном пекинском кинотеатре
В одном из центральных пекинских кинотеатров был показан российский фильм "Вызов" за авторством Клима Шипенко. Уже 15 марта российский блокбастер про врача, спасающего жизни на космической станции, выйдет в широкий прокат по всему Китаю.