На Всемирном фестивале молодежи 2024 были попытки провокаций, которые удалось пресечь, рассказал на пресс-конференции по итогам фестиваля первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Однако команда правоохранительных органов сработала профессионально, за что получила благодарность от организаторов. Фестиваль прошел без единого эксцесса. Когда примерно год назад планировался фестиваль, вопрос безопасности возникал из-за близости зоны боевых действий.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". Организатором выступила Росмолодежь. На церемонии закрытия фестиваля присутствовал и выступал перед участниками президент России Владимир Путин.
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