Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в Всероссийском семейном форуме "Родные-Любимые", который стал первым официальным событием Года семьи в России.

Мероприятие, проходящее на площадке Международной выставки-форума "Россия", стартовало концертом под открытым небом, в котором приняли участие исполнители и семьи-участники форума. Кириенко посетил выставку и встретился с семейными династиями из разных регионов страны. Он посетил Дом российской кухни, где принял участие в конкурсе "Семейные рецепты", и поприветствовал семьи из Карелии и Удмуртии.

Форум продлится до 23 января и включает в себя конкурсы, мастер-классы, интерактивные лекции и просветительскую программу от Российского общества "Знание".