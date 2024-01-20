Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум "Родные-Любимые

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко принял участие в Всероссийском семейном форуме "Родные-Любимые", который стал первым официальным событием Года семьи в России.
Мероприятие, проходящее на площадке Международной выставки-форума "Россия", стартовало концертом под открытым небом, в котором приняли участие исполнители и семьи-участники форума. Кириенко посетил выставку и встретился с семейными династиями из разных регионов страны. Он посетил Дом российской кухни, где принял участие в конкурсе "Семейные рецепты", и поприветствовал семьи из Карелии и Удмуртии.
Форум продлится до 23 января и включает в себя конкурсы, мастер-классы, интерактивные лекции и просветительскую программу от Российского общества "Знание".
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