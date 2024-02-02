Авария произошла в полночь по московскому времени на теплоэлектроцентрале (ТЭЦ) Бишкека, где вышло из строя оборудование. В столице Киргизии, где проживает 1,2 млн жителей, температура воздуха на улице сейчас опустилась до -6 градусов.



Электричество от ТЭЦ пока продолжает поступать потребителям. Но на восстановление теплоснабжения специалистам потребуется до нескольких дней.

В результате инцидента три сотрудника ТЭЦ оказались в больнице. Точная причина аварии не уточняется, но вариант диверсии не исключается. В результате, экстренные службы города создали специальный штаб. Занятия в школах переведены на онлайн-режим, а детские садики закрылись.