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В Киргизии серьезная авария на единственной в столице ТЭЦ
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:31

В Киргизии серьезная авария на единственной в столице ТЭЦ

Авария произошла в полночь по московскому времени на теплоэлектроцентрале (ТЭЦ) Бишкека, где вышло из строя оборудование. В столице Киргизии, где проживает 1,2 млн жителей, температура воздуха на улице сейчас опустилась до -6 градусов.

Электричество от ТЭЦ пока продолжает поступать потребителям. Но на восстановление теплоснабжения специалистам потребуется до нескольких дней.

В результате инцидента три сотрудника ТЭЦ оказались в больнице. Точная причина аварии не уточняется, но вариант диверсии не исключается. В результате, экстренные службы города создали специальный штаб. Занятия в школах переведены на онлайн-режим, а детские садики закрылись.

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