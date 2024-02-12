В ответном письме госсекретарю США Энтони Блинкену глава Киргизии отмечает на признаки вмешательства в дела республики со стороны Соединенных штатов, сообщает пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов. Госсекретаря взволновал "закон об иноагентах", который готовится Бишкеком, о чем Блинкен написал в послании киргизскому лидеру ранее.

В минувшую пятницу Жээнбек Кулубаев, глава МИД Киргизии, передал послу США в Бишкеке Лесли Вигери письмо, где написал: "Вынужден с сожалением отметить, что содержание вашего письма имеет признаки вмешательства во внутренние дела нашего государства".

По мнению властей республики, киргизский законопроект о финансировании НКО не противоречит международным нормам и близок к концепции закона о регистрации иностранных агентов, принятого в США в 1938 году и действующего до сих пор.