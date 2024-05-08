Сегодня утром Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Среди пораженных целей были объекты энергетики, а также предприятия военно-промышленного комплекса. В результате удара снижены возможности Украины по производству военной продукции и переброске западного вооружения к линии боевого соприкосновения.
Apple оставит в комплекте к iPad только кабель
Apple намерена поставлять новые iPad Pro и Air в Европу и Великобританию без адаптера питания, оставляя в комплекте только USB-C кабель. Это изменение не затрагивает США и многие другие страны.
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Компания AstraZeneca отзывает свои вакцины против коронавируса из продажи по всему миру, пишет Telegraph.
Депутат-иноагент из Мосгордумы лишён мандата
Подавляющим большинством голосов парламентариев Московской городской думы их коллега Евгений Ступин, признанный министерством юстиции РФ иностранным агентом исключен из рядов законодателей.
Эксперты СберАвто: Lada, Kia, Hyundai, Renault и BMW лидируют на вторичном рынке с пробегом до 100 тыс. км
Эксперты СберАвто изучили актуальные объявления о продаже подержанных автомобилей с пробегом до 100 тыс. км.