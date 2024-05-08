Сегодня утром Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Среди пораженных целей были объекты энергетики, а также предприятия военно-промышленного комплекса. В результате удара снижены возможности Украины по производству военной продукции и переброске западного вооружения к линии боевого соприкосновения.