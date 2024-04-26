Преступники, устроившие в селе Абрикосовка Херсонской области массовое убийство, были в сильном алкогольном опьянении. Источник РИА Новостей в правоохранительных органах рассказал детали произошедшего.

Двое подозреваемых в этом чудовищном преступлении задержаны. Проводятся следственные действия. Двое из семи убитых, это были знакомые арестованных. Убийцы пытались скрыть следы своих злодеяний, для чего поджигали тела убитых людей.

"Сделали они это потому, что были сильно пьяные", — сказал собеседник агентства. Они сожгли также дом, где продавалось спиртное, убив также его хозяйку.

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