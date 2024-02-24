Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 92,7519
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.02.2024 : 100,4425
Европа приехала в Киев для поддержки
  1. Главная
  2. Мир
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 11:20

Европа приехала в Киев для поддержки

Западные СМИ заявили том, что в Киев доехала делегация, составленная из руководителей стран Европы и председателя Еврокомисии. В состав вошли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в публикациях.

- Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной, - пишут журналисты.

Их ждет первое в этом году заседание нового формата - на мероприятии будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, стороны планируют обсудить соглашение по безопасности, подписанное ранее с Берлином, Парижем и Лондоном.

Мир

Финансирование ООН от США теперь под сомнением: Америка может прекратить выделять средства

Финансирование ООН от США теперь под сомнением: Америка может прекратить выделять средства

Конгрессмены начали спор о том, должна ли Америка спонсировать ведомство из собственного бюджета.

Читать полностью
США: Конфисковать российские активы не так просто

США: Конфисковать российские активы не так просто

В этом призналась представитель Белого дома.

Читать полностью

Общество

Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям

Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям

Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, подтверждает, что стоимость отпуска повысится как на отечественных, так и на зарубежных курортах.

Читать полностью
Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином

Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином

Бурак Озчивит, актер известный благодаря своим ролям в турецких сериалах, поделился своими мыслями о предполагаемом соперничестве с Керемом Бюрсином, звездой сериала "Постучись в мою дверь".

Читать полностью

Новости