Западные СМИ заявили том, что в Киев доехала делегация, составленная из руководителей стран Европы и председателя Еврокомисии. В состав вошли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в публикациях.

- Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной, - пишут журналисты.

Их ждет первое в этом году заседание нового формата - на мероприятии будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, стороны планируют обсудить соглашение по безопасности, подписанное ранее с Берлином, Парижем и Лондоном.