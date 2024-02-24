Западные СМИ заявили том, что в Киев доехала делегация, составленная из руководителей стран Европы и председателя Еврокомисии. В состав вошли премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в публикациях.
- Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной, - пишут журналисты.
Их ждет первое в этом году заседание нового формата - на мероприятии будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский. В частности, стороны планируют обсудить соглашение по безопасности, подписанное ранее с Берлином, Парижем и Лондоном.
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