Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило о планах Киева поправить свое финансовое положение. В нем три пункта: продажа внутренних облигаций, сокращение расходов и повышение налогов. Это необходимо, чтобы иметь базу для получения помощи от МВФ.
Эти меры будут предложены сотрудникам фонда во время их визита, который состоится 12 февраля. Как считают эксперты, это позволит убедить МВФ в платежеспособности Украины даже в случае отсутствия помощи от Запада.
По программе у Киева есть шансы получить 5,3 миллиарда долларов, однако есть риск, что деньги стране не достанутся. Если средства США будут заблокированы, представители фонда просто не дадут разрешения на очередной транш.
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