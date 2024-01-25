Книга The Showman Саймона Шустера, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому, стала предметом обсуждения публики. Так, например, стало известно, что несколько западных лидеров давали ему совет остаться за границей, и не возвращаться в Украину.

- Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же, - процитировал в книге слова Зеленского автор.

Также Шустер подчеркнул позицию президента России Владимира Путина со слов Зеленского: «Он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», В книге рассказываются и про предупреждения американской делегации о грядущем. Однако власти Киева не доверяли полученной информации и надеялись получить поддержку от Запада.