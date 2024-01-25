Книга The Showman Саймона Шустера, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому, стала предметом обсуждения публики. Так, например, стало известно, что несколько западных лидеров давали ему совет остаться за границей, и не возвращаться в Украину.
- Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же, - процитировал в книге слова Зеленского автор.
Также Шустер подчеркнул позицию президента России Владимира Путина со слов Зеленского: «Он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», В книге рассказываются и про предупреждения американской делегации о грядущем. Однако власти Киева не доверяли полученной информации и надеялись получить поддержку от Запада.
Офтальмологи из Великобритании предупреждают об опасности популярной техники макияжа глаз
Офтальмологи из Великобритании, Тина Патель и Марк Шелтон, предостерегли от опасности популярного метода нанесения вазелина в уголки глаз для фиксации макияжа. Согласно их заявлениям в Daily Mail, такая практика может вызвать инфекции глаз, кожные заболевания и проблемы со зрением.
Агентство Киодо: число жертв серии землетрясений в Японии увеличилось до 236
Мощное землетрясение с магнитудой 7,6 потрясло японскую префектуру Исикава 1 января 2024 года, вызвав угрозу цунами на всем западном побережье страны. В результате бедствия 1175 человек получили различные травмы, 19 человек остаются без связи, а 15,13 тысячи человек находятся в 454 эвакуационных центрах.
Российские ученые разрабатывают нейросеть, предназначенную для выявления рака
Российские ученые из Новгородского университета и Первого Московского государственного медицинского университета разрабатывают нейросеть, предназначенную для выявления и прогнозирования развития раковой опухоли в легких.
Результаты социальных опросов показывают, что для работодателей важно наличие высшего образования у кандидатов
Результаты социальных опросов от портала "Работа.ру" и системы "СберПодбор" свидетельствуют о том, что в России высшее образование продолжает играть ключевую роль при найме персонала. Исследование, в котором участвовали 400 рекрутеров компаний, выявило, что 75% работодателей обращают внимание на наличие высшего образования у кандидатов.