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Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же: заявление Зеленского после рекомендаций Запада покинуть Киев
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 19:00

Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же: заявление Зеленского после рекомендаций Запада покинуть Киев

Книга The Showman Саймона Шустера, посвященная президенту Украины Владимиру Зеленскому, стала предметом обсуждения публики. Так, например, стало известно, что несколько западных лидеров давали ему совет остаться за границей, и не возвращаться в Украину.

- Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же, - процитировал в книге слова Зеленского автор.

Также Шустер подчеркнул позицию президента России Владимира Путина со слов Зеленского: «Он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», В книге рассказываются и про предупреждения американской делегации о грядущем. Однако власти Киева не доверяли полученной информации и надеялись получить поддержку от Запада.

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