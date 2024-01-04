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Так себе выигрыш: Киев предложил определять мобилизацию через лотерею
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:00

Так себе выигрыш: Киев предложил определять мобилизацию через лотерею

Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов внес свежее предложение о том, как положительно повлиять на мобилизацию, регулярно пополняя украинскую армию солдатами. По мнению политика, удачным решением может стать так называемая лотерея или жеребьевка на государственном уровне.

- Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие - нет, - сообщил он в соцсетях. - И делать так для каждой волны мобилизации.

Аудитория отреагировала на это крайне негативно. Политика назвали человеком, разрушающим страну, а саму идею - несправедливой.

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