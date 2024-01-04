Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов внес свежее предложение о том, как положительно повлиять на мобилизацию, регулярно пополняя украинскую армию солдатами. По мнению политика, удачным решением может стать так называемая лотерея или жеребьевка на государственном уровне.
- Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие - нет, - сообщил он в соцсетях. - И делать так для каждой волны мобилизации.
Аудитория отреагировала на это крайне негативно. Политика назвали человеком, разрушающим страну, а саму идею - несправедливой.
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